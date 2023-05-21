الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعلن تسليم 14 مركزا للشباب

مراكز الشباب
مراكز الشباب

أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أنه تم تسليم 14 مركز شباب بواسطة دار الهندسة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم، وتم إنهاؤهم بنسبة 100 %، فيما جارى العمل في 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ 70 %. 

ولفت إلى أن هناك توجيهات من محافظ أسوان بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء مهندس محمود نصار لتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية ، مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الإعمال، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل. 

مراكز الشباب
مراكز الشباب
مراكز الشباب
مراكز الشباب
أسوان المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات الجارية تحسين مستوى الخدمات محافظ أسوان مراكز الشباب

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