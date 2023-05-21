موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "الاتحاد".

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في مواصلة نغمة الانتصارات، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، رغم حسمه للقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي، بجانب تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق تشيلسي هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل مع نوتينجهام فورست بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة، خلف كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة فقط.