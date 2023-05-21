نهائي مصري.. علي فرج يتحدى كريم عبد الجواد في بطولة مانشستر للاسكواش

تنطلق اليوم الأحد، مباراة مصرية خالصة بين النجم "علي فرج"، المصنف الرابع عالميًا وبطل وادي دجلة، ومواطنه "كريم عبد الجواد"، المصنف الثاني عشر عالميًا، في بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش.

وتُقام بطولة مانشستر Manchester Open 2023 الفضية، في مدينة "مانشستر" الإنجليزية، خلال الفترة من من 17 مايو الجاري حتى يوم 21 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي "علي فرج" بمواطنه "كريم عبد الجواد" في نهائي مصري خالص ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال شهر مايو الجاري.

وكان علي فرج قد تغلّب على الويلزي جويل ميكين، بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت لمدة 64 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 7-11, 12-10, 11-6, 11-9

بينما نجح كريم عبد الجواد في مواصلة تألقه والتأهل إلى نهائي بطولة مانشستر للاسكواش، بعدما تغلّب على مواطنه طارق مؤمن، بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت لمدة 78 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 13-11, 11-9, 6-11, 11-9

وتُعد هذه المباراة الثانية على التوالي، حيث التقى "علي فرج" بمواطنه "كريم عبد الجواد" في نهائي بطولة العالم للاسكواش، والتي انتهت بتتويج "علي فرج" باللقب.