نور الطيب تواجه نيلي جيليس في نهائي بطولة مانشستر للاسكواش للسيدات

تخوض النجمة "نور الطيب"، المصنفة السادسة عالميًا، مواجهة قوية في نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة "مانشستر" الإنجليزية.

وتُقام بطولة مانشستر Manchester Open 2023 الفضية، خلال الفترة من من 17 مايو الجاري حتى يوم 21 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتلتقي "نور الطيب"، المصنفة الثالثة للبطولة، بنظيرتها البلجيكية "نيلي جيليس"، في نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش.

وكانت نور الطيب قد تأهلت إلى نهائي بطولة مانشستر للاسكواش، بعدما فازت على الإنجليزية جورجينا كينيدي، بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 45 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 12-10, 11-3, 11-7.

وتُعد نور الطيب هي الممثلة المصرية الوحيدة للإسكواش بمنافسات السيدات، بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة، حيث شاركت كل من روان العربي، فريدة محمد، ندى عباس، نادين شاهين، يثرب عادل، وهنا معتز، قبل أن يوّدعوا المسابقة.

بينما تأهلت نيلي جيليس إلى نهائي بطولة مانشستر للاسكواش، بعدما تغلّبت على اليابانية ساتومى واتانابى، بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت لمدة 48 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 8-11, 11-4