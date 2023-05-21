تراجعت أسعار البترول اليوم، بعدما أوقف الجمهوريون في مجلس النواب المحادثات الخاصة برفع سقف الديون الأمريكية، حيث حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تكون غير قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول الأول من شهر يونيو.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض حد أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل على النفط الخام الروسي المحمول بحرًا، وكذلك وضعت سقفا لسعر المنتجات النفطية الروسية.

​تراجع أسعار البترول العالمية.. خام برنت يسجل 75.58 دولار

وكشف تحليل لوزارة البترول، عن تسجيل خام برنت 75.58 دولار، وسجل خام غرب تكساس71.55 دولار، فيما حقق خام أوبك 76.06 دولار.

وفي سياق منفصل كشفت منظمة «أوابك » اليوم الأحد، عن تسجيل أسعار النفط مكاسب أسبوعية بعد شهر من الانخفاض، بلغت نسبتها 1.9% لخام برنت و2.2% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وذكرت المنظمة العوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط، والتي من بينها رفع وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 102 مليون ب. ي، تشكل الصين 60% من النمو المتوقع، والمخاوف بشأن نقص الإمدادات في ظل استمرار حالة الطوارئ بمقاطعة ألبرتا الكندية، استجابة لحرائق الغابات التي تسببت في توقف إنتاج نحو 319 ألف برميل مكافئ نفط.

«أوابك» تكشف المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية

بالإضافة لارتفاع إنتاجية المصافي الصينية إلى ثاني أعلى مستوى قياسي بلغ 14.9 مليون ب.ي، لتلبية الطلب المحلي على الوقود وبناء المخزونات، مع اقتراب موسم السفر الصيفي، وإعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن توجهها نحو شراء 3 ملايين برميل من النفط الخام خلال شهر أغسطس المقبل في خطوة أولية للإعادة ملء مخزوناتها النفطية الاستراتيجية.