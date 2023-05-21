أكثر من عرض خاص لفيلم "رهبة" لأحمد الفيشاوي

قرر صناع فيلم "رهبة- مصنع الكراسي" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إقامة أكثر من عرض خاص للاحتفال به بحضور أبطال الفيلم، والبداية غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي

وعلمت “الدستور” أن الفيلم الجديد سيعرض صباح يوم الأربعاء للمشاركة في الموسم البيني بين عيدي الفطر والأضحى.

ويتواجد طاقم عمل الفيلم في عرض خاص جديد مساء يوم الأربعاء، وآخر يوم الخميس.

فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

وتجسد نسرين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة “سيد رهبة” الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ومؤخرا طرح القائمون على فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" الأيام الماضية البوسترات الدعائية الجماعية والمنفردة لأبطال الفيلم تميدًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم 24 مايو الجاري، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، إضافة إلى ظهور جميع الأبطال على البوستر الرسمي، وفى مقدمتهم النجم أحمد الفيشاوي، ومحمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الرفاعي، وياسر الطوبجي؛ كما أطلقت الشركات المنتجة البرومو الرسمي للعمل والذي تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.