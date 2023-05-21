الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حان وقت الردع.. القاهرة الإخبارية ترصد رسائل اقتصادية لمجموعة السبع (فيديو)

مجموعة السبع
مجموعة السبع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، تقريرًا يرصد رسائل اقتصادية لمجموعة السبع.

رسائل اقتصادية لمجموعة السبع:

إطلاق مبادرة باسم برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي.

إجراءات لردع أي محاولة لتحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح.

تعميق التعاون في تقوية سلاسل الإمداد بين مجموعة السبع.

تعزيز دور البلدان الأقل دخلًا في دعم المرونة الاقتصادية.

تعزيز مشاركة المعلومات سعيًا لوضع معايير لتكنولوجيات الجيل المقبل.

التزام مبادئ الشفافية والتنوع والأمن والاستدامة ودعم الاستثمار في قطاع الغاز بشكل مؤقت.

تسريع جهود التخلي التدريجي عن الاعتماد على روسيا.

مجموعة السبع رسائل اقتصادية رسائل القاهرة الإخبارية اقتصادية حان وقت الردع

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