الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية فى القاهرة

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

بدأ امتحان مادة اللغة الإنجليزية، للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، فى رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022- 2023.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022- 2023"، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، والعمل دائمًا على إزالة أي صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد "موسى"، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

 ومن المقرر أن يستكمل طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الترم الثاني، يوم الإثنين 22 مايو الجاري بمادتي الهندسة والتربية الفنية، ويختتم الطلاب الامتحانات يوم الثلاثاء 23 مايو بمادة العلوم.

التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بالتعليمات اصطحاب العام المقبل ٢٠٢٣ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشهادة الاعدادية

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