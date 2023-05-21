الحوار الوطنى يناقش قضايا الأحزاب السياسية والمحليات ضمن لجان المحور السياسى

يواصل الحوار الوطني عقد جلسات لجانه الفرعية، اليوم، ضمن لجان المحور السياسي، حيث تعقد لجنة الأحزاب السياسية اجتماعين اليوم الأحد لمناقشة كل قضايا اللجنة التي تشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تعقد لجنة المحليات اجتماعين اليوم لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.

وقال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جميع القضايا المطروحة على لجنة الأحزاب السياسية لها أهميتها وهي القضايا الرئيسية وهي دعم و تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن الاستماع والمناقشة لكل الآراء حول تلك القضايا- وفقًا لأيديولوجية كل حزب سياسي- ستكون (محل تقدير واحترام).

وأكد الطماوي أن اللجنة ستستمع بإنصات كامل لكل الرؤى والأطروحات من ممثلي الأحزاب السياسية والخبراء والمختصين والمهتمين ومن مقدمي المقترحات.

وأشار مقرر لجنة الاحزاب السياسية إلى أن نتائج الحوار، سيحددها المتحاورون أنفسهم من خلال المناقشات، مؤكدًا (لا يوجد تصويت) والهدف هو البحث عن المساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها والانطلاق لآفاق جديدة تدعم التعددية الحزبية والسياسية التي أقرها دستور مصر 2014 في مادته الخامسة.