الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المخرج محمد تركى: سمير صبرى لم يتقاض أجرًا عن برنامج ذكرياتى

سمير صبري
سمير صبري

قال المخرج محمد تركي، إن الفنان سمير صبري حتى ليلة وفاته كان يسجل حلقات برنامجه الإذاعي "ذكرياتي"، لافتًا إلى أنه إعلامي من الطراز الأول، استمر في العمل ثمانية سنوات دون أن تسقط منه حلقة واحدة.

وأضاف تركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة “الأولى” المصرية، أن الراحل سمير صبري كان يسجل الحلقتين بدل الحلقة الواحدة، معقباً: "عشان لو غاب بسبب الكيمو أو بسبب الإشعاعي، تكون الحلقات موجودة".

وأوضح أن الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري توفى وكان متبقى 4 حلقات من البرنامج لم تذاع، مؤكدًا أنه ضرب مثالاً للالتزام والمهنية، معقبًا: "كان بيعمل حساب لعمله وكان يشتغل الضعف، بحيث الأيام التي يتعرض فيها للتعب تكون الحلقات مسجلة". 

وأكد أن الراحل سمير صبري، في كل السنوات الطويلة من برنامج "ذكرياتي" على الإذاعة المصرية، لم يتقاض فيها سمير صبري جنيهًا واحدًا بل كان يصرف من جيبه بكل حب، وكان دائمًا يشكر ما سبيرو وفي كل حلقة يقول إن ماسبيرو هي من صنعته.

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

روسيا تعلن السيطرة الكاملة على باخموت

وصول مدمرة إيطالية إلى وارسو للمساعدة فى حماية ساحل بولندا

على عهدة شوبير.. معين الشعبانى مديرا فنيا للترجى التونسى

الحسينى: هناك جهد حقيقى مبذول لخروج الحوار الوطنى بهذا الالتزام

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل