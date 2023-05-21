المخرج محمد تركى: سمير صبرى لم يتقاض أجرًا عن برنامج ذكرياتى

قال المخرج محمد تركي، إن الفنان سمير صبري حتى ليلة وفاته كان يسجل حلقات برنامجه الإذاعي "ذكرياتي"، لافتًا إلى أنه إعلامي من الطراز الأول، استمر في العمل ثمانية سنوات دون أن تسقط منه حلقة واحدة.

وأضاف تركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة “الأولى” المصرية، أن الراحل سمير صبري كان يسجل الحلقتين بدل الحلقة الواحدة، معقباً: "عشان لو غاب بسبب الكيمو أو بسبب الإشعاعي، تكون الحلقات موجودة".

وأوضح أن الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري توفى وكان متبقى 4 حلقات من البرنامج لم تذاع، مؤكدًا أنه ضرب مثالاً للالتزام والمهنية، معقبًا: "كان بيعمل حساب لعمله وكان يشتغل الضعف، بحيث الأيام التي يتعرض فيها للتعب تكون الحلقات مسجلة".

وأكد أن الراحل سمير صبري، في كل السنوات الطويلة من برنامج "ذكرياتي" على الإذاعة المصرية، لم يتقاض فيها سمير صبري جنيهًا واحدًا بل كان يصرف من جيبه بكل حب، وكان دائمًا يشكر ما سبيرو وفي كل حلقة يقول إن ماسبيرو هي من صنعته.