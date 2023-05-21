سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى البنوك المصرية

يتزايد معدل البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج 2023 خاصة أن اليوم هو الأول من شهر ذي القعدة أي تبقى أسابيع على الموسم الأكثر انتظارا كل عام.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21 مايو 2023 في البنوك المصرية

خلال التقرير التالي نعرض سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع







أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 21 مايو 2023

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.3359 جنيه للشراء

33.4539 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.3378 جنيه للشراء

38.4655 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.2264 جنيه للشراء

34.3501 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.3707 جنيه للشراء

22.4465 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3808 جنيه للشراء

100.7317 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3979 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3859 جنيه للشراء

4.4004 جنيه للبيع