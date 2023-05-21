الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يتزايد معدل البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج 2023 خاصة أن اليوم هو الأول من شهر ذي القعدة أي تبقى أسابيع على الموسم الأكثر انتظارا كل عام.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21 مايو 2023 في البنوك المصرية 

خلال التقرير التالي نعرض سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري  

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

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سعر اليورو اليوم السبت 20-5-2023 أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع 
 

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 21 مايو 2023 

دولار أمريكى 
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

يورو
33.3359 جنيه للشراء 
33.4539 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.3378 جنيه للشراء 
38.4655 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.2264 جنيه للشراء 
34.3501 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.3707 جنيه للشراء 
22.4465 جنيه للبيع  

دينار كويتى 
100.3808 جنيه للشراء 
100.7317 جنيه للبيع 

درهم إماراتى 
8.3979 جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.3859 جنيه للشراء 
4.4004 جنيه للبيع 

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