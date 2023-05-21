سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى البنوك المصرية
يتزايد معدل البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج 2023 خاصة أن اليوم هو الأول من شهر ذي القعدة أي تبقى أسابيع على الموسم الأكثر انتظارا كل عام.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21 مايو 2023 في البنوك المصرية
خلال التقرير التالي نعرض سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 21 مايو 2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.3359 جنيه للشراء
33.4539 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.3378 جنيه للشراء
38.4655 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2264 جنيه للشراء
34.3501 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.3707 جنيه للشراء
22.4465 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3808 جنيه للشراء
100.7317 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3979 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3859 جنيه للشراء
4.4004 جنيه للبيع