الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمعها مع السعودية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقدم التهنئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، معرباً عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش القمة العربية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس السيسي، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.