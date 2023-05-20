السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في أولى تجاربها التمثيلية

الراقصة جوهرة بعوامة بحر على بوستر فيلم "شوجر دادي"

جوهرة وتامر هجرس
جوهرة وتامر هجرس

ظهرت الراقصة جوهرة بشكل مميز على البوستر الدعائي للفيلم السينمائي “شوجر دادي” والتي تخوض من خلاله أولى تجاربها التمثيلية.

وظهرت جوهرة وهي ممسكة بعوامة بحر وتقف بجوار الفنان تامر هجرس.

وتطل الراقصة جوهرة على جمهورها من خلال فيلم “شوجر دادي” كممثلة لأول مرة حيث سبق وظهرت في أعمال فنية لكنها كانت تظهر بشخصيتها الحقيقة كراقصة وليست ممثلة.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية لها وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

ويعد "شوجر دادي" التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم "ماما حامل" في 2021، والذي حقق نجاحا في مصر والعالم العربي.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

وكانت الشركة المنتجة للعمل طرحت تحمل الأغنية الدعائية لفيلم شوجر دادي باسم “آخر إصدار” بصوت النجمة نانسي عجرم ردود أفعال قوية بين الجمهور عقب طرحها الأيام الماضية.

وتعد أغنية "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.

فيلم شوجر دادي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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