السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أشرف زكي وريهام عبدالغفور يقدمون واجب العزاء في جدة نور إيهاب

أشرف زكي
أشرف زكي

تستقبل الفنانة الشابة نور إيهاب العزاء في جدتها السيدة ليلى عبد العزيز والمقام بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة مغرب اليوم بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على أداء واجب العزاء ومواساة الفنانة الشابة ليكون أول الحاضرين لتقديم العزاء كما قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور المواساة لزميلتها في الوسط الفني والتي لم تتمالك نفسها من البكاء منذ بدء العزاء ويستمر توافد الفنانين ومشاهير الإعلام لتقديم التعزية حيث يستمر العزاء حتى الحادية عشر من مساء اليوم.

وشيعت جنازة جدة الفنانة نور إيهاب من مسجد السيدة نفيسة ظهر يوم الخميس الماضي، بحضور عدد من الممثلين كان أبرزهم الفنانة ريهام عبد الغفور وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الإخير ودفنه بمقابر العائلة.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتبت: “تنعي نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ليلى عبدالغني السيد التي رحلت عن عالمنا اليوم، وهي أحد رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور إيهاب”.

وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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نور إيهاب مسجد الحامدية الشاذلية أشرف زكي أشرف زكي نقيب الممثلين الفنانة نور إيهاب

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