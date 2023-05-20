السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفيرة مصر فى تبليسى: العلاقات بين بلدينا تاريخية

السفيرة سيريناد جميل
السفيرة سيريناد جميل

قدمت السفيرة سيريناد جميل، أوراق اعتمادها إلى الرئيسة الجورجية "سالومي زورابيشفيلي"، كسفير غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى دولة جورجيا، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي تمت في القصر الرئاسي بالعاصمة (تبليسي).

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم السبت - أن السفيرة سيريناد جميل نقلت خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى الرئيسة الجورجية وتهنئته بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال لدولة جورجيا، مشيرة إلى العلاقات التاريخية الودية بين حكومتي وشعبي البلدين.

وأعربت سفيرة مصر عن تطلعها إلى استمرار العمل والتعاون مع الحكومة الجورجية من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في جميع المجالات.

من جانبها أعربت الرئيسة الجورجية "زورابيشفيلي" عن ترحيبها بتولي سفيرة مصر مهام منصبها الجديد، وطلبت نقل تحياتها إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين.

جورجيا سفيرة القصر الرئاسي وزارة الخارجية عيد الاستقلال لدولة جورجيا

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