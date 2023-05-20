بقبعة وبالطو.. باسم سمرة متفردًا على بوستر جديد لفيلم "البعبع"

ظهر النجم باسم سمرة على بوستر الفيلم السينمائي "البعبع" الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، وهو مرتدٍ جاكيت طويلًا ومرتدٍ قبعة والذي كشفت عنه الشركة المنتجة.

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "البعبع" في طرح البوسترات الدعائية المنفردة لجميع أبطال العمل على مدار اليوم السبت تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية المختلفة في مصر والوطن العربي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة. والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) العديد من المواقف.