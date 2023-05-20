محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم يعقدان اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا موسعاً بمديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية منها اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، والوقوف على مدى الاستعداد الكامل لاستقبال امتحانات الشهاده الثانوية.



جاء ذلك بحضور ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإداري بالوزارة.



وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر الأعلام في شتى المجالات وعلى رأسها مجال التعليم على يد أبو التعليم في مصر علي باشا مبارك الذي أصبح رمزا تاريخيا للتعليم بما قدمه لمصر .



ووجه مختار، الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم على دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتطبيق أنظمة تعليمية جديدة الهدف منها هو الوصول إلي جودة تعليمية متميزة.



وقال وزير التربية والتعليم، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه الكامل للتعليم وتعيين معلمين جدد للنهوض بالعملية التعليمية في مصر ليس فقط في التعليم العام بل في التعليم الفني أيضاً، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محط أنظار عدد من الدول المتقدمه لاستقطاب عدد كبير من خريجي التعليم الفني للعمل بهذه الدول.



وأشار "حجازي" إلى أن قرار إلغاء امتحان مادة الدراسات في الدقهلية بعد تسريبه قرار جريء وصارم يحسب للدولة المصرية، لأن أجهزة الدولة بمختلف تخصصتها لم ولن تسمح بأي أخطاء سواء في مجال التعليم أو أي مجال آخر.



وأصدر وزير التربية والتعليم، عددا من القرارات أولها أنه بداية من العام القادم ستتم امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت حرصا على عدم تداول ورقة الأسئلة، كما قرر أن يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية، وأيضاً قرر منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إعادة تدوير العمال داخل المدارس.



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