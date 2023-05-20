السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: حضور سوريا قمة جدة خطوة صحيحة بعد 12 عامًا عانت فيها

علاء أصفري
علاء أصفري

كشف علاء أصفري، الكاتب والباحث السياسي، عن ردود الأفعال في سوريا بعد عودتها لجامعة الدول العربية، وحضور الرئيس السوري بشار الأسد قمة جدة، مؤكدًا أن هناك تفاعلًا  إيجابيًا كبيرًا.

الدول العربية يجب أن يكون هناك اتحاد بينها

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنها خطوة صحيحة بعد 12 عامًا عانت سوريا خلالها، لافتًا إلى أنه يوجد اختلاف جذري، فالعالم أصبح متعدد الأقطاب، والدول العربية يجب أن يكون هناك اتحاد بينها، مشيرًا إلى أن سوريا هي حجر الزاوية في الأمن العربي.

وتابع، أن سوريا عانت من عقوبات غير شرعية عليها من أمريكا والغرب منعتها من إعادة الإعمار، كما أنها منعت الدول العربية من مد يد العون لسوريا.

جدة خطوة صحيحة عانت سوريا جامعة الدول العربية متعدد الأقطاب

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