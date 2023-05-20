جمال الكشكي: الحوار الوطني يمثل عمران سياسي في الدولة المصرية

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن الأسبوع الأول من الحوار الوطني، يعد صورة أخرى من جلسة الافتتاح التي جرت يوم 3 مايو، وشهدت مشاركة هائلة تعكس أهمية المبادرة من حيث المعنى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "الحوار الوطني" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني جاء في الوقت المناسب، لأن مصر تستكمل البناء، والحوار يمثل عمران سياسي في الدولة المصرية.

ولفت الكشكي إلى أنه خلال عام مضى امتد ساعات عمل جلسات مجلس الأمناء لـ250 ساعة، وشهد مناقشة كل القضايا والموضوعات المقترحة على طاولة أعضاء مجلس أمناء معبرين عن المجتمع، وهو أول مكسب يتحقق أن يجتمع ناس من أقصى اليمين لأقصى اليسار يتحاورون معًا، ويناقشون موضوعات في غاية الأهمية.

وأكد أن الأسبوع الأول مبهر وكاشف، كل من طلب الكلمة تحدث، لا توجد مقاطعات، النقاشات مفتوحة بدون سقف، لافتا إلى أن الحوار شهد حضور شباب وكبار سن، والناس تحرص كل الحرص على تقديم أفكارها.

وأشار إلى أن الأسبوع الأول شهد من 1600 لألفين مشارك، وهناك رغبة حقيقية في التعدد والتنوع السياسي سواء في جلسات التمثيل النيابي أو العدالة الاجتماعية.