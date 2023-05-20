السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن الرداد عن سمير غانم: "الوقت معه كان كموعد مع السعادة"

حسن الرداد
حسن الرداد

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع الفنان الراحل سمير غانم، والذي تحل ذكرى وفاته الثانية اليوم، وكشف عن العديد من صفاته الخاصة بعيدًا عن التمثيل.

وقال حسن الرداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، إن سمير غانم كان من أكثر الأشخاص الطيبين الذين قابلهم طيلة حياته، وأنه لم يكن لديه ذرة غيره أو حقد على زملائه، وكان محب لكل الناس.

كان هدفه أن يسعد الجمهور

وأضاف، أنه قبل ارتباطه بالفنانة إيمي سمير غانم، كان يسمع الكثير من الحكاوى عن الفنان الراحل وعن مساعدته لزملائه وإعطائه فرصة للنجوم حوله بأن يتحدثوا، وعندما سأله عن ذلك قال له: "هو هيقول إيفيه وهرد عليه بإيفيه والجمهور المستفيد"، مشيرًا إلى أنه كان لديه ثقة كبيرة في نفسه وكان هدفه أن يسعد الجمهور في النهاية.

وتابع، أن سمير غانم لم يكن يحب المشاكل، والوقت معه كان كموعد مع السعادة، لأنه كان يقابل كل الأمور ببساطة شديدة، لأنه كان إنسان جميل، معبرًا عن افتقاده الكبير له على المستوى الإنساني وكأحد جمهوره.

وعن نجله "فادي"، أكد أنه يتمنى أن يكون لديه حس كوميدي كجده، مشيرًا إلى أنه لن يمنعه من ممارسة الفن إذا كان لديه هواية.

حسن الرداد سمير غانم موعد مع السعادة الجمهور إيمي سمير غانم

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