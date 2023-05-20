المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات لترويج كمية من الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سعيد سرحان رئيس المحكمة، بمعافبة سائق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنية مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محب.



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 18162 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث ، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، بورود معلومات أكدتها مصادرها السرية بيقام المتهم "م.ع.ب" سائق، بحيازة وإحراز والإتجار في المواد المخدرة، وبالانتقال إلى مكان تواجد المتهم أبصرته القوة الأمنية، يقوم بترويج للمواد المخدرة ممسكا في يده علبة سجائر يخرج منها كيس بلاستيكي يحوي على مادة الهيروين المخدر لأحد عملائه، فتمكنت القوة الأمنية من ضبطه ولاذا العميل بالفرار وبتفتيش علبة السجائر، تبين أنها تحوي على لفافات لمخدر الهيروين وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي.



وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وحرر محضر بالواقعة وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.