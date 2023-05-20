السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ20 طن قمح لدى التجار وتوريدها للجهات الحكومية بالمنيا

صبط سيارة محملة بالقمح
صبط سيارة محملة بالقمح بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة للرقابة على السيارات المحملة بالقمح والتأكد من توريدها بالجهات الحكومية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 20 طن قمح لدى التجار ببعض القرى وأخرى محملة بـ 25 طن قمح قادمة من ملوي في طريقها للقاهرة بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

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قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملة التي ترأسها محمد عادل نائب رئيس المركز والمدينة برفقة أحمد عمر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أسفرت عن ضبط سيارة محملة ٢٠ طنا من القمح لدى التجار بقرى طوه وعزاقة وبنى أحمد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوريد القمح بالجهات الحكومية بالتنسيق مع مديرية التموين.

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وفى سياق متصل تم ضبط أحد السيارات المحملة بـ ٢٥ طن من القمح وتبين أنها بدون تصريح قادمة من ملوى في طريقها إلى القاهرة وتبين أنها تابعة لأحد مصانع المكرونة وتم تسليمها للتموين لعمل اللازم واستيفاء التصاريح الخاصة بذلك.

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وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، مشيرا إلى أنه وجه بتنظيم حملات رقابية على السيارات المحملة بالقمح ومتابعة أعمال توريد القمح بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

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وكان نائب محافظ المنيا، قد أعلن اليوم عن ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك أثناء سيره بالطريق الدائري بمركز سمالوط، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرهما، تبين أنها محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية.

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وأكد نائب المحافظ، تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023 بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، كما أن هناك تكليفات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

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المنيا ضبط سيارة محملة بـ 20 طن قمح توريدها للجهات الحكومية ضبط سيارة محملة بـ 25 طن قمح في طريقها من ملوي للقاهرة بدون تصريح محمد عادل نائب رئيس المدينة اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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