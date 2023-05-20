اليوم.. أنغام تلتقى جمهورها بالإمارات العربية المتحدة بحفل غنائى ضخم

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم 20 مايو وسط جمهورها بدبي بالإمارات العربية المتحدة بمشاركة المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد.

ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها الشهيرة القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور، من بينها: "حالة خاصة جدًا، بين البينين، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، حيران، أهي جت، هو نفس الشوق، بقول نسياك، مابتعلمش، وحدانية، أستنى إيه، أساميك الكتيرة، مطمنة، بقيت وحدك، هبدأ من الآخر، بخاف أفرح، مهزومة، فنجان النسيان، عرفها بيا، حتة ناقصة، أكتبلك تعهد، عمري معاك، وياريتك فاهمني"، وغيرها من الأغنيات.

سيبك أنت آخر أعمال أنغام الغنائية

وطرحت النجمة أنغام منذ أيام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "سيبك انت" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

واستطاعت أنغام أن تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة محتلة المركز الأول لقائمة "الترند" بموقع "يوتيوب" بأغنية "سيبك انت" وحققت الأغنية حتى الآن ما يقرب من 400 ألف مشاهدة وتتعاون أنغام في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة الذي حققا سويًا العديد من النجاحات على مدار السنوات الماضية بعدد كبيرمن الأغنيات التي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور المصري والعربي، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي مادي.



وطرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات أغنية "نسينا نعيش": "فضلنا نعيش عشان ننسى وفي الآخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفي الآخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ما حدش فينا زي ما كان بيتمنى يعيش بيعيش بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر الكلام بالحرف".