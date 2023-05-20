موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي فى نهائي دوري ابطال إفريقيا 2023، حيث انتهت منذ قليل مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز، بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس، وبعد نتيجة مباراة اليوم تأهل بذلك الوداد لملاقاة الأهلي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية، أمام الوداد المغربي، يوم 4 يونيو المقبل، في جولة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره في ملعب القاهرة الدولي، وسيعود لملاقاته من جديد في الإياب يوم 11 من الشهر نفسه، على ملعب مركب محمد الخامس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس إتش دي 4، التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالكة للحقوق الحصرية للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتنقل قناة "تايم سبورتس" المصرية، مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر البث الأرضي بشكل مجاني أمام الجماهير المصرية، أما فى لقاء الإياب، فستتمكن من متابعة النهائي أرضيًا في جولة العودة أيضًا عبر شاشة "الرياضية TNT".

جوائز دوري أبطال إفريقيا 2023:

البطل: 4 ملايين دولار.

الوصيف: 2 مليون دولار.

نصف النهائي: مليون و200 ألف دولار.

ربع النهائي: 900 ألف دولار.

دور المجموعات: 700 ألف دولار.

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور النهائي للمرة السادسة عشرة في تاريخه على حساب الترجي التونسي.

وبهدف نظيف في شباك نادي الترجي التونسي سجله حسين الشحات في مباراة العودة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، عزز الأهلي تأهله للدور النهائي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.