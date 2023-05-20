رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير العمل العماني لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإصلاح الإداري.

ورحب رئيس الجهاز بالدكتور محاد بن سعيد والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر امتدادا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين أصحاب الحضارات والتاريخ العريق، وكذا بروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز ووزارة العمل (وزارة الخدمة المدنية سابقا).

ومن جانبه، وجه وزير العمل العماني الشكر لرئيس الجهاز على حسن الاستقبال والحفاوة التي لمسها خلال الزيارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات الإدارة العربية لخدمة قضايا الخدمة المدنية والشعوب العربية.

وناقش الوزيران مقترح تمديد العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، واستمرار تبادل الزيارات الفنية بين كوادر الوزارة والجهاز لتبادل الخبرات.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الدروع، حيث أهدى الدكتور صالح الشيخ درع الجهاز لشقيقه الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بسلطنة عمان، تقديرا لزيارته الكريمة للجهاز..كما أهدى الدكتور محاد درع الوزارة للدكتور صالح الشيخ.

وفي سياق متصل، قام وفدا من وزارة العمل برئاسة الشيخ سعود بن حمد آل حمودة، مدير عام المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة بالوزارة بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات لتبادل الخبرات بشأن ضوابط عمل الأنظمة الإليكترونية للمسابقات، وأطر الجدارات الوظيفية ومنهجيات التقييم، التي تكفل حق المواطنين في التنافس للحصول على الوظائف العامة على أساس المساواة والكفاءة ودون محاباة أو وساطة.

وضم الوفد بجانب الشيخ سعود بن حمد آل حمودة، كلاً من الشيخ حمدان بن سلطان بن راشد السنيدي، المدير العام المساعد للتوظيف الحكومي، والشيخ سالم بن خلفان بن سعيد الوهيبي، المدير المساعد لمتابعة التوظيف بالقطاع الحكومي، والشيخ محمد بن هاشل العويسي، مدير دائرة التصنيف، والشيخ هلال بن حميد الحوسني، مدير دائرة الإجادة المؤسسية.