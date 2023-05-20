خبير مناخي يكشف أسباب وعوامل جفاف أكثر من نصف بحيرات العالم

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، عن تفاصيل جفاف البحيرات، وأسباب وعوامل جفاف أكثر من نصف بحيرات العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكستر انيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك دراسة تحذر من جفاف أكثر من نصف بحيرات العالم.

وأضاف أن المياه العذبة هي أساس حياة الإنسان، وأن البحار والمحيطات هي أداة لتكون السحب وتتحرك ثم تسقط في مناطق ساعدت الدول والحكومات لتجميع المياه العذبة استفادة كاملة.

وأشار إلى أن أي تغير في المناخ نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري والوقود الأحفوري والطاقة بطريقة غير مناسبة له وله تأثير على حياتنا على كوكب الأرض.

وأكد أن الخريطة الخاصة بالأمطار لم تعد كما كانت وتغيرت وأن أوروبا سيكون هناك بها أنهار ستجف خلال الـ50 سنة القادمة والصحراء في شبه الجزيرة العربية ستعود فيها أمطار بكميات غزيرة.