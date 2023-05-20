برلمانية لـ"وزير الصحة": ما خطة الوزارة للحد من كارثة التضخم السكانى؟

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وذلك بشأن خطة الوزارة للحد من كارثة التضخم السكاني التي تعوق التنمية الاقتصادية.

وقالت "عازر"، في سؤالها، إن مشكلة الزيادة السكانية من أهم المشكلات التي تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية للحد منها في ظل معدلات الإنجاب المرتفعة، التي تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية، وتهدد الأمن القومي المصري.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحدث مراراً وتكراراً خلال خطاباته محذراً من خطورة الزيادة السكانية، وضرورة تنظيم النسل، مؤكدة أن هذه القضية تُعد من إحدى القضايا الهامة التي ستظل محل اهتمام ونقاش داخل الحكومة ومجلس النواب.

وأكدت أنه طبقاً لأحدث إحصائية رسمية للأمم المتحدة حول سكان مصر، فقد أظهرت أنه يقدّر عدد سكان مصر 2023 بنحو 108,162,967 نسمة، وتبلغ نسبة سكان مصر 1.33% من إجمالي سكان العالم، ونتيجة لذلك تحتل مصر المرتبة 14 في قائمة أكبر دول العالم حسب عدد السكان، وهو ما يشكل تحديا خطيرا يواجه كل جهود التنمية التى تقوم بها الدولة نتيجة لزيادة عدد السكان.

وأوضحت النائبة ميرفت عازر أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كثيرة خلال السنوات الماضية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وأطلقت العديد من المبادرات، إلا أن الزيادة السكانية ما زالت مشكلة حقيقية تجهض ثمار التنمية، مطالبة بضرورة تبني سياسة "تنظيم النسل"، وتضافر كافة الأجهزة التنفيذية فى الدولة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وما ينجم عنها من مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي للدولة المصرية.