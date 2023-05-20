السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط رجل أعمال بالشيخ زايد يصنع أعلافا حيوانية من القمح

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على رجل أعمال وصاحب مصنع، يقوم بصناعة الأعلاف الحيوانية من القمح المحلي، وذلك داخل مدشة ومصنع لصناعة الأعلاف، ملحق به معلف حيواني في إحدى قرى مركز شرطة العياط.

 

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن ومباحث التموين قيام محمد ح م، مقيم في فيلا بأحد كمبوندات منطقة الشيخ زايد، صاحب مصنع ومدشة أعلاف يقوم بالغش التجاري ويستخدم القمح المحلي في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر بدون فواتير، وتلاحظ عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمصنع وعدم الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

 

وضبطت أجهزة الأمن داخل المصنع 68 طن قمح محلي وفول وخليط شعير وذرة صيفي مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتلاحظ عدم توافر الاشتراطات الصحية.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم في محل إقامته في فيلا بالشيخ زايد.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

القبض على رجل أعمال الأعلاف الحيوانية مركز شرطة العياط

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