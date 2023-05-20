إنهاء أزمة أوكرانيا.. أبرز بنود بيان مجموعة السبع (إنفوجراف)

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، في إنفوجراف لها، أبرز بنود بيان مجموعة السبع بعد اجتماعها في مدينة هيروشيما اليابانية.

وجاءت أبرز بنود بيان مجموعة السبع كما يلي:

معارضة عسكرة الصين لآسيا والمحيط الهادي.

التأكيد على إقامة علاقات بناءة مع الصين.

دعوة بكين لمطالبة موسكو بإنهاء أزمة أوكرانيا.

تعزيز جهود نزع الأسلحة النووية وعدم الانتشار.

التأكيد على دعم كييف في مواجهة موسكو.

المطالبة بسحب روسيا قواتها من أوكرانيا دون شرط.

التصميم على مواجهة التحديات العالمية.

وشهدت قمة مجموعة السبع تعبير الدول الأعضاء عن بالغ القلق حيال قضايا النووي الإيراني، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي القوة العسكرية للصين عبر تعزيز ترسانتها النووية.