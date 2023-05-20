المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير أوراق رسمية فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 3 سنوات لفني تمريض؛ لقيامه بمعاونة مجهول بتزوير عقد سيارة بطوخ وتقليد أختام حكومية واستعمل المحررات المزورة في ترخيص السيارة في مرور طوخ.

ترجع أوراق القضية وفق أمر إحالة المتهم "محمد ص م"، فني تمريض بأحد المستشفيات بالقاهرة لقيامه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بدائرة مركز طوخ بالإشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيل رقم ١٤٣ / ١ لسنة ٢٠١٩ توثيق الجزيرة عقد البيع رقم ٢٤١٩ / د لسنة ٢٠١٩ توثيق الخانكة وذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن اتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات فقام المجهول باصطناعها وتدوين بياناتها وذيلها بعلامات أحد موظفي الحكومة ومهرها بأختام وعلامات عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام " حسن النية في تزوير محرر رسمي هو عقد بيع السيارة رقم ۱۱۹۸/ ك توثيق شمال القاهرة حال كونه المختص بتحريره بأن أمده بالمحررين المزورين محل الاتهام السابق- فحرره سالف الذكر وأثبت به البيانات محل المحررين المزورين سالفي البيان على خلاف الحقيقة عتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر الإحالة قلد بواسطة آخر مجهول خاتمى إحدى جهات الحكومة الخاص بمكتبى توثيق الخانكة وتوثيق الجزيرة وإمضاءات الموظفين بها واتفق مع المجهول على تقليدهما على غرار الصحيح منهما واستعملهما فيما قلدا من أجله بأن مهر به المحررين المزورين محل الاتهام الأول وزينهما بتوقيعات نسبها روزا لموظفى تلك الجهة مع علمه بتقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استعمل المحررات محل الاتهامين الأول والثاني فيما زورت من أجله بأن قام بتقديمها إلى وحدة مرور طوخ مع علمه بتزويرها متمسكًا بصحة ما دون بها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.