500 مليون جنيه تكلفة إنشاء مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجديدات مستشفى الطلبة التابع لجامعة المنصورة، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، ودكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ودكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ودكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تُقدمه من خدمات صحية مُتميزة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة 2030 وتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.

وأضاف دكتور أيمن عاشور أن المستشفى يعد صرحًا طبيًّا متميزًا من المشروعات الصحية، ويمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، نظرًا للدور الكبير الذي سيقوم به في توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالي مدينة المنصورة، وما حوله من مناطق أخرى، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على الدعم المتواصل وغير المسبوق للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية.

من جانبه، استعرض دكتور شريف خاطر التجديدات التي شهدها مستشفى الطلبة، والذي يقام على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة أداء الخدمات الصحية للطلاب بجامعة المنصورة، وحرص الجامعة على تطويره ورفع كفاءته وتلبية متطلباته واحتياجاته من الموارد البشرية والمادية، وكذلك الارتقاء ببنيته الأساسية الإنشائية والعلاجية والمعلوماتية.

وأضاف دكتور شريف أن المستشفى بقدرة ٧٠ سريرًا، وشهد تطوير منطقة العمليات التي تتكون من غرفة العمليات الصغرى، وغرفة العمليات الحرجة، وغرفة الأشعة، وصيدلية الاستقبال، ومنطقة الأسرة وتتكون من عدد سبعة أسرة، غرفة الجبس، بالإضافة إلى عدد 8 غرف خدمات مساعدة.

كما تفقد الوزير مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى، وبرنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة يعمل في جزء من مبنى مركز جراحة الجهاز الهضمي على عدد 20 سريرًا فقط، وحتى الآن تم إجراء عدد 1000 عملية زراعة كبد بالمركز من جميع محافظات مصر، منها 80 حالة من الدول العربية مثل (ليبيا – اليمن – العراق – الأردن – السودان – فلسطين – سوريا - الصومال - السنغال).

وأشار دكتور شريف خاطر إلى أن المبنى يتكون من 9 أدوار من تبرعات المجتمع المدني ليسهم في القضاء على قوائم الانتظار، ويحتوي المبني على الدور الأرضى والمخصص للخدمات والميكنة، وعدد 6 حجرات عيادة خارجية، 3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، و5 أسرة للإفاقة، وعدد 56 سرير لإقامة المرضي، ويشمل الدور التاسع وحدات المناظير وأبحاث ومعامل.

وصرح دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزير حرص خلال الزيارة على تفقد مركز أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المركز يعد من أوائل وأكبر المراكز الطبية والعلمية فى الشرق الأوسط المتخصصة فى علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وجراحات نقل الكلى، والذي تأسس عام 1977 على يد الدكتور محمد أحمد غنيم (مدير المركز الأسبق) وأساتذة قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب المنصورة.

ويقدم المركز خدماته العلاجية المتميزة لكل المواطنين من أبناء مصر، كما يستقبل المرضى من أبناء الدول العربية والإفريقية، ويعُد هذا المركز من أهم المؤسسات الصحية المتخصصة والمتكاملة فى جمهورية مصر العربية التى تجمع بين أداء الخدمات فى مكان واحد من خلال تبنى فلسفة التكامل بين مختلف الأنشطة التى تقوم بها وهى الخدمات الصحية والعلاجية والبحثية والتعليمية والتدريبية.

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