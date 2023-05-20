الممتاز "ب".. 5 فرق تنافس على الصعود لدورى الأضواء فى المجموعة الثالثة

تشهد المجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" منافسة ساخنة بين 5 فرق من أجل الصعود للدوري الممتاز، وهي طنطا وأبوقير للأسمدة وبلدية المحلة ودكرنس والجمهورية شبين، وبعد انتهاء الأسبوع السادس والعشرين يتصدر طنطا قمة المجموعة الثالثة برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن أبوقير للأسمدة وبفارق نقطتين عن كل من بلدية المحلة ودكرنس، وبفارق ثلاث نقاط عن الجمهورية شبين، ويتبقى لكل فريق 4 مباريات أصعبها لـ أبوقير للأسمدة لأن مبارياته المتبقية تشمل 3 مواجهات مع فرق الصدارة.

طنطا سيلعب بملعبه مع أبوقير للأسمدة والمنصورة في الأسبوعين 28 و30، وخارج ملعبه مع بايونيرز والحمام في الأسبوعين 27 و29، بينما يلعب أبوقير للأسمدة في ملعبه مع دكرنس وكفرالشيخ في الأسبوعين 27 و29 وخارج أرضه مع طنطا وسبورتنج في الأسبوعين 28 و30.

وسيلعب بلدية المحلة بملعبه مع نبروه وهلال مطروح في الأسبوعين 27 و29 وخارج أرضه مع المجد السكندري ودكرنس في الأسبوعين 28 و30.. وسيلعب دكرنس بملعبه مع الحمام وبلدية المحلة في الأسبوعين 28 و30 وخارج ملعبه مع أبوقير للأسمدة والمنصورة في الأسبوعين 27 و29.

وسيلعب الجهورية شبين بملعبه مع نبروه في الأسبوع التاسع والعشرين وسيخوض ثلاث مباريات خارج أرضه مع المصري بالسلوم وبروكسي والمجد في الأسابيع 27 و28 و30.

هناك صراع آخر على المركز السادس بين بروكسي وكفرالشيخ ولكل منهما 40 نقطة والمنصورة برصيد 37 نقطة ويتبقي لكل فريق 4 مباريات فقط وسيلعب بروكسي داخل ملعبه مع الجمهورية شبين والأوليمبي وخارج ملعبه مع سبورتنج ونبروه.. وسيلعب كفرالشيخ بملعبه مع بايونيرز والحمام وخارج أرضه مع الأوليمبي وأبوقير للأسمدة، أما المنصورة فسيلعبه داخل أرضه مع المجد ودكرنس وخارج أرضه مع هلال مطروح وطنطا.

ترتيب فريق المجموعة الثالثة