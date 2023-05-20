السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس

طلاب الاعدادي
طلاب الاعدادي

 نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس، بامتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2022/2023، ازدادات محركات البحث جوجل، على هذه الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، خاصة من انتهاء الامتحانات، واقتراب انتهاء أعمال التصحيح، والمراجعة ورصد الدرجات، لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 رسميًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم 2023

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني بالخطوات

 نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس

ينشر "الدستور" خلال التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 بالأسم ورقم الجلوس.

وجاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 كالتالي:

أولاً: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من الرابط التالي : 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages 

ثانيا : اختيار المرحلة التعليمية "سنوات النقل".

ثالثا : اختر الصف الثاني الإعدادي.

رابعا: اختر الفصل الدراسي الثاني.

خامسا: حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

وكانت قد انتهت امتحانات صفوف النقل الابتدائي والأعدادي، بمحافظتي القاهرة والجيزة، الأسبوع الماضي، وجاري اعمال التصحيح لجميع المواد، والمراجعة ورصد الدرجات، استعداداً لاعلان النتيجة .

بينما يستكمل طلاب صفوف النقل الثانوي، للصفين الأول والثاني الثانوي العام، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، وسينتهون من الاختبارات نهاية الأسبوع الجاري.

كما يؤدي حالياً طلاب الشهادة الاعدادية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، اختبارات نهاية العام الدارسي الحالي 2022/2023.

ومن المقرر، أن ينتهي جميع الصفوف اختبارات نهاية العام الدارسي الحالي 2022/2023، قبل بداية شهر يونيو المقبل، على أن ينتهي امتحانات الدبلومات الفنية قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقررة يوم 12 يونيو .

على صعيدا أخر، عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، أعلنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصًا على انضباط سير الامتحانات وحفاظًا على حقوق الطلاب.

على أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، ويحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية، كما يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

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