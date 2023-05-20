محافظ كفرالشيخ: لم نتلق شكاوى أثناء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظة كفرالشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي وامتحانات الشهادة الإعدادية، والامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات.

وأكد عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات، فقد أدى ٢٧٢٩٧ طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانات مادة الفيزياء، وأدى ٦٣٣٠٨ طلاب وطالبات في الصف الثالث الإعدادي الامتحان في مادتي الجبر، والعلوم.

كما تابع محمد عبدالله، أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي والشهادة الإعدادية والامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كل اللجان الامتحانية وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب الامتحان، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة باصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.