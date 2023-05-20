برلمانى: كلمة الرئيس فى قمة جدة أكدت ضرورة الحفاظ على الأمن القومى

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في فعاليات القمة العربية رقم 32 بجدة بالمملكة العربية السعودية، جاءت لتؤكد الرؤية المصرية الواضحة لكل أزمات المنطقة وكيفية التعامل معها، مشيدًا بحرص الرئيس السيسي على توصيف الأزمات وتقديم الحلول لها.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا وفي كل المناسبات عند الحديث عن أزمات المنطقة يؤكد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعمل على منع كل التدخلات الخارجية في دولنا ومنطقتنا.

وأكد ضرورة تفعيل التحرك العربى المشترك، لتسوية كل القضايا داخل المنطقة، سواء فيما يخص القضية الفلسطينية، خاصة أن مصر دائمًا تؤكد تمسكها بالخيار الاستراتيجى، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك فيما يخص الوضع في السودان وليبيا واليمن.

وتابع أن ما ذكره الرئيس السيسي في كلمته بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، أمر هام للغاية ويفرض ضرورة العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وكذلك تحقيق التقدم والتنمية للشعوب العربية.