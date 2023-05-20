السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تعليم الغربية": لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للإعدادية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه لا توجد أي شكاوى من امتحان اللغة العربية أو شكل الورقة الامتحانية، مطمئنًا جميع أولياء أمور الطلاب، أن الامتحان اليوم، في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي صعوبات أو أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة. 

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الثاني من العام الدراسي 2022-2023، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وانتظامها بجميع اللجان البالغ عددهم 408 لجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالبًا، امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، في 408 لجان على مستوى المديرية، كما يؤدي طلاب الإعدادية المهنية امتحان مادتي اللغة العربية، والخط العربي، والبالغ عددهم 2040 طالبًا في 15 لجنة على مستوى المديرية. 

كما أكد حسن أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأى محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وسير الامتحان بصورة طيبة.

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