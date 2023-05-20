"مفيش حج بدون قرعة".. "السياحة" تحذر من العروض الوهمية للحج

قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، إن المواطنين عليهم الحذر من شركات وأشخاص يقومون بالنصب على المواطنين، من خلال إعلانات الحج الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت سامي، عبر مداخلة هاتفية على قناة "TeN"، اليوم السبت، أن حج القرعة تنفذه وزارة الداخلية وحج الجمعيات تنفذه وزارة التضامن والحج السياحي يتم من خلال وزارة السياحة فقط.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، أن هناك بعض الإعلانات المضللة التي تستهدف النصب على المواطنين ووزارة السياحة شكلت لجنة لمتابعة تلك الإعلانات وضبط هؤلاء المخالفين والجهات الرسمية في الدولة فقط هي التي لها الحق في تنظيم رحلات الحج من خلال ضوابط وشروط.

يخسر المواطن أمواله ويتم منعه من أداء فريضة الحج

ولفتت إلى أن الدخول من أي مدينة للسعودية بتأشيرات الزيارة أو السياحة أو غيرها لأداء الحج هو أمر مخالف للشروط، وأيضا قد يخسر المواطن أمواله ويتم منعه من أداء فريضة الحج.

ونوهت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، بأنه على كل المواطنين التأكد أولا من الشركات التي يتعامل معها لإتمام رحلة الحج، وفي حالة عدم التصريح لتلك الشركات يتوجه لوزارة السياحة وشرطة السياحة ويتم الإبلاغ عن تلك الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.