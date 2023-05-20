أستاذ اقتصاد: ارتفاع صادرات مصر لدول مجموعة السبع رسالة مبشرة

قال الدكتور محمد البهوشي، أستاذ الاقتصاد، إن ارتفاع صادرات مصر لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وخاصة أن لديها معايير خاصة في المنتجات الاستهلاكية التي تحتاجها أسواقها، لأنها تتميز باقتصادها القوي، ومنتجها عالي الجودة، هي رسالة مطمئنة ومبشرة، ودليل على أن الدولة تسيير على الطريق الصحيح.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسير في طريقها لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، موضحاً أن العام الماضي 2022 حقق أعلى نسبة صادرات بنحو 55 مليار دولار، أما هذا العام فقد زادت بنحو 15% لدول مجموعة السبع.

ارتفاع في قيمة صادرات مصر لدول مجموعة السبع

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة خلال الفترة الماضية بذلت جهود مكثفة لتقوية اقتصادها القائم على الإنتاج، والذي يهدف إلى إحلال المنتج المصري بدلا للمستورد، فضلا عن وضع بعض الضوابط في معايير الجودة الأوروبية في جميع المنتجات، ولذا أصبح المنتج المصري منافس قوي في الخارج، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.