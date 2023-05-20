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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة الخميس الماضي، والتي كانت قد بدأت نهاية أبريل 2023، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار  تلك المرحلة " بلغ  402 حالة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلتين الثانية والثالثة لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الــ 21 من من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى والتي جرى تنفيذها في الفترة  من 19 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الجاري، والتي تليها المرحلة الثانية، ومقرر إجراؤها  بداية من السبت المقبل 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر المقبل، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

الأراضي الزراعية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدات المحلية أملاك الدولة والأراضي الزراعية تعدي على أملاك الدولة

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