السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد مناشدته بمساعدة مرضى القلب.. هكذا تعامل محمد رمضان مع منشور جمال شعبان

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

رد الفنان محمد رمضان، على منشور للدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته على "فيسبوك"، يدعوه فيه لمساعدة مرضى القلب من الحالات الخطرة.

جاء ذلك بعد أن نشر محمد رمضان، صورة له داخل طائرة خاصة، وبجواره مبلغ كبير بالعملة الأجنبية (الدولار)، وهي الصورة التي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "شعبان" منشورًا وجه فيه النصيحة للفنان رمضان بتوجيه هذه الأموال لصالح مرضى القلب من الموجودين على أسرّة العناية المركزة، ومعرضين للسكتات والتوقف القلبي المفاجئ، ويحتاجون أجهزة منظمات كهربية لإنقاذ حياتهم.

ورد رمضان في تعليق على المنشور، موجهًا الشكر للدكتور جمال شعبان، وطالبه بإرسال رقمه عبر رسائل الصفحة للتواصل معه، وهو ما لاقى استحسان الآلاف الذين سجلوا إعجابهم على المنشور.

الفنان محمد رمضان معهد القلب عميد معهد القلب جمال شعبان طائرة خاصة الدولار

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