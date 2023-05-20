الرئيس السيسى يتصدر "تويتر" بعد تأثره أمام قبر النبى

تصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الترند على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد أدائه مناسك العمرة، وسط تفاعل كبير بين المغردين، أبدوا فيه حبهم وتأييدهم ودعمهم للرئيس، وتأثرهم بلحظة صادقة أمام قبر النبي.

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ووقف الرئيس السيسي أمام قبر النبي محمد في المدينة المنورة، متأثرًا في لحظة وصفها المغردون بالصدق والإيمان، داعين الله له بالتوفيق والسداد والنصرة على أعداء الوطن.

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وجاءت التغريدات معربة عن تأييدها ودعمها للرئيس السيسي كالتالي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي.. يبكي أمام قبر المصطفي صلي الله عليه وسلم حبًا وشوقًا لرسول الله... ربنا ينصرك ياريس بنصره المبين اللهم آمين".

فيما أعربت إحدى مغردات تويتر عن تأثرها ببكاء الرئيس السيسي، قائلة: "ومين يروح عند قبر الرسول وما يبكيش الدموع بتنزل بدون إرادتك.. والسيسي إيمانه قوي ودموعه صادقة.. ربنا يتقبل منه ويرزقنا زيارة بيته".

وكتبت إحدى رواد تويتر: "كلنا في ضهرك يا أسد مصر وأمينها وعزيزها.. دمعة عيونك أمام قبر الرسول دمعة محب صادق مهموم وأمين.. يارب انصره".

وكان أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، كما زار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الـ32

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة أمام القادة العرب بالقمة العربية الـ32، والتي عقدت بمدينة جدة، داعيًا إلى تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها فرض عين وضرورة حياة.

وشدد الرئيس السيسي على الاعتماد على جهودنا المشتركة لصياغة حلول حاسمة للقضايا التي تخص العرب، مشددًا على ضرورة تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك حتى يمتد للتعامل مع الأزمات العالمية.

واعتبر عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بمثابة التفعيل العملي للدور العربي، موضحًا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، قائلًا: "مصر دائمًا ستدعم بكل الصدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي".

وطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، معربًا عن دعم مصر واستمرارها في جهود تثبيت التهدئة في غزة.