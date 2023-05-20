قمة السبع ترفض عسكرة الصين للمحيط الهادئ.. وتطالب روسيا بوقف الحرب

البيان الختامي

أكدت دول مجموعة السبع الكبرى “G7” التي عقدت قمتها في اليابان هذا العام، على المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي القائم على تنويع وتعميق الشراكات.

وقال بيان المجموعة الختامي، اليوم السبت، إنهم يؤكدون التصميم أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف البيان: “عملنا متجذر في احترام ميثاق الأمم المتحدة والشراكة الدولية مع التأكيد على المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي القائم على تنويع وتعميق الشراكات”.

وشدد البيان على التأكيد على دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وتعزيز جهود نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها ومعارضة "العسكرة" الصينية في منطقة آسيا المحيط الهادئ .

وشدد أعضاء المجموعة انهم يريدون علاقات بنّاءة ومستقرة مع الصين، داعين بكين إلى الضغط على روسيا لتوقف عدوانها على أوكرانيا.

قمة G7

وشهدت قمة مجموعة السبع المنعقدة على مدار 3 أيام في مدينة هيروشيما اليابانية، تعبير الدول الأعضاء في المجموعة عن بالغ القلق حيال قضايا النووي الإيراني، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي القوة العسكرية للصين عبر تعزيز ترسانتها النووية.

وانطلقت أمس الجمعة أعمال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لبحث تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي، وسبل مواجهة القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين، إضافة لملفات أخرى.

واتفق أعضاء المجموعة على عقوبات جديدة للحد من قدرة روسيا على مواصلة حربها في أوكرانيا، مؤكدون أنه لا يمكن تحقيق السلام من دون انسحاب روسيا غير المشروط من أوكرانيا.