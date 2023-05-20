بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى 4 كليات بجامعة الإسكندرية

بدأت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية بنين والصيدلة بجامعة الإسكندرية، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجميع كليات ومعاهد الجامعة 190 ألف طالب وطالبة.

وأكدت جامعة الإسكندرية - في بيان اليوم - على كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بضرورة الالتزام بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، وإعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات.

وحرصت كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية على اتخاذ كل الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ظروف تهيئ لهم فرص التفوق، فضلا عن تواجد أعضاء هيئة التدريس طوال فترة الامتحانات بالكليات لتوجيه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم.

وشددت الجامعة، في بيانها، على ضرورة تأمين أعمال الامتحانات والكنترول، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة جميع منتسبي الجامعة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات كلية الحقوق 21 مايو الجاري، وكلية التربية للطفولة المبكرة 22 مايو، على أن تبدأ كليات الزراعة سابا باشا والتربية الرياضية للبنات والأعمال والفنون الجميلة 27 مايو، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 30 مايو.