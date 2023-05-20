ذهبية جديدة لشباب جامعة القناة ببطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية فى تونس

أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ سعادته أن يكون لأبطال جامعة القناة إسهام فعّال في حصول مصر على النصيب الأكبر في الميداليات ضمن بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية، حيث حصد أبطال المنتخب المصري للرجال 9 ميداليات: (5 ذهبية، و4 فضية وبرونزية).

جاء ذلك تعليقًا من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على حصول الطالب محمد إيهاب بكلية العلوم على الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية.

وواصل الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لـ"محمد إيهاب"، مؤكدًا أنه بذلك يكون رصيد طلاب القناة في تلك البطولة ثلاث ميداليات ذهبية لـ"محمد إيهاب" كلية العلوم، و"يحيى محمد يحيى" كلية التربية الرياضية، و"لوجي وليد" كلية التربية الرياضية، متمنيًا لطلابه مزيدًا من التوفيق والنجاح.

كما حرصت الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم، على تهنئة "محمد إيهاب" باسم أسرة كلية العلوم، متمنية له مزيدًا من التميز على الصعيدين الرياضي والدراسي.

فيما نوه الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، بأن "لوجي وليد" حصلت على الميدالية الذهبية بوزن 55 كجم في إطار نفس البطولة للسيدات.

وأكمل الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، أن البطولة مُقامة في مدينة الحمامات بتونس في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري.