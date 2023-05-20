السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 مواطنين من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

 انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 مواطنين من أسرة واحدة مقيمين بقرية شبشير الحصة مركز طنطا بإصابات متفرقة بينهم إصابات خطيرة، تم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مواطنين حادث انقلاب سيارة ملاكي طنطا كفر الشيخ الدولى مستشفى المنشاوى الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية

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