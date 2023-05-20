إصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

أصيب 3 مواطنين من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 مواطنين من أسرة واحدة مقيمين بقرية شبشير الحصة مركز طنطا بإصابات متفرقة بينهم إصابات خطيرة، تم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.