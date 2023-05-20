السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: أعتقد أننا سنتمكن من تجنب التخلف عن سداد ديوننا

بايدن
بايدن

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، لصحفيين في قمة مجموعة السبع في هيروشيما عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حلّ لأزمة سقف الدين العام لتجنّب تخلّف واشنطن عن سداد ديونها، وقال بايدن: "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".

يأتي هذا فيما اتفق قادة مجموعة السبع السبت، على إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادي، وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف تحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب.

وقال القادة، في بيان إن المبادرة، التي أطلق عليها اسم برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي، ستستخدم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات الفائق السرعة حول الإكراه الاقتصادي مع الأعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور.

بي بي سي: توقعات بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

وتوقعت الشبكة البريطانية بي بي سي في تقرير لها، تدهور الاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف بمعاناة الأمريكيين من ارتفاع معدلات البطالة وأزمة كبيرة في الرهون العقارية والرعاية الاجتماعية لاسيما مع توقع الخبراء بأن الولايات المتحدة الامريكية سوف تتخلف عن سداد ديونها.

الاقتصاد الأمريكي

وقالت الشبكة البريطانية في تقريرها، إذا لم يوافق الديمقراطيون والجمهوريون على السماح للولايات المتحدة باقتراض المزيد - أو رفع سقف الديون - فإن أكبر اقتصاد في العالم سيتخلف عن سداد ديونه البالغة 31.4 تريليون دولار (25 تريليون جنيه إسترليني) وعليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بحلول الأول من يونيو القادم.

توقعات بتخلف واشنطن عن سداد الديون 

 وقالت "بي بي سي" نقلا عن خبراء تحدثت إليهم، أن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن ديونها، وقال سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار بانمور جوردون: من المتوقع حدوث ذلك وذا حدث بالفعل، فان العالم سيمر بأزمة مالية عالمية تشبه إلى حد كبير الانهيار في الصناعة المصرفية العالمية في عام 2008.

بايدن تخل ف سداد الاقتصاد السبع

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