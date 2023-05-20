"BBC": توقعات بتدهور الاقتصاد الأمريكي وواشنطن ستتخلف عن سداد ديونها

توقعت “بي بي سي” البريطانية تدهور الاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف من معاناة الأمريكيين بسبب ارتفاع معدلات البطالة وأزمة كبيرة في الرهون العقارية والرعاية الاجتماعية لاسيما مع توقع الخبراء بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخلف عن سداد ديونها.

الاقتصاد الأمريكي

وقالت الشبكة البريطانية في تقريرها: “إذا لم يوافق الديمقراطيون والجمهوريون على السماح للولايات المتحدة باقتراض المزيد - أو رفع سقف الديون - فإن أكبر اقتصاد في العالم سيتخلف عن سداد ديونه البالغة 31.4 تريليون دولار (25 تريليون جنيه إسترليني) وعليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بحلول الأول من يونيو المقبل”.

توقعات بتخلف واشنطن عن سداد الديون

وقال "سايمون فرينش" كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار "بانمور جوردون": “من المتوقع حدوث ذلك بالفعل، وإذا حدث فإن العالم سيمر بأزمة مالية عالمية تشبه إلى حد كبير الانهيار في الصناعة المصرفية العالمية في عام 2008”.

وتابع “فرينش”: “بالإضافة إلى الإضرار بالتجارة فإن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الرهون العقارية في البلدان الأخرى وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وسيكون الأمر كارثيًا جدًا”.

وتابع: “إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف ديونها، فلن تكون قادرة على اقتراض مزيد من الأموال - وسرعان ما تنفد الأموال لسداد الفوائد العامة والالتزامات الأخرى”.

وأضاف: “إذا لم تسدد حكومة الولايات المتحدة ديونها أو حتى تسدد الفائدة ، فإن المستثمرين سيفرون من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يمكن للمستثمرين بعد ذلك المطالبة بسعر فائدة أعلى لشراء الديون الحكومية”.

من جانبه قال “روس مولد” مدير الاستثمار في "AJ Bell": "سيتوقف صرف مدفوعات الرعاية الاجتماعية ودعم الناس، مما سيضر بقدرتهم على الإنفاق ودفع فواتيرهم" لذلك سينهار الاقتصاد الأمريكي".

ويقول محمد العريان الخبير الاقتصادي، رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، إن التخلف عن السداد من المحتمل أن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، وسيكون لذلك آثار كبيرة على بقية العالم، والعديد منها يعتبر الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا.

ويقول "أندرو هنتر" نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “كابيتال إيكونوميكس”: “تُعتبر ديون الحكومة الأمريكية من نواح كثيرة، حجر الأساس للنظام المالي العالمي ويُنظر إليه عادةً على أنه الأصل الوحيد الأكثر أمانًا وكل الأصول المالية الأخرى في العالم يتم تسعيرها إلى حد كبير من ديون الحكومة الأمريكية”.

وتابع: “سيكون هناك أزمة كبيرة في الدولار، لاسيما وأن هناك قائمة طويلة من السلع الهامة مثل النفط الذي يستخدم في صناعة البنزين، والقمح، الذي يتم طحنه إلى دقيق لصنع الخبز، يتم تسعيره بالدولار، وفي حالة تخلف حكومة الولايات المتحدة عن السداد، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة الدولار بشكل حاد”.

وتابع: “سنضطر إلى إعادة تسعير كل شيء، ومن الناحية الاقتصادية سيصبح الخبز أغلى ثمناً وإذا أصبح الغذاء والوقود أكثر تكلفة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة المعيشة لملايين الأشخاص".