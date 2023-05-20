السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

160 طالبة من فراشات البيت الروسى يتألقن على مسرح أوبرا الإسكندرية

الباليه الروسي بأوبرا
الباليه الروسي بأوبرا الإسكندرية

شهد مسرح أوبرا الإسكندرية، مساء الجمعة، حفلًا فنيًا لطالبات قسم الباليه بالمركز الروسي بالإسكندرية، وذلك في إطار التعاون بين المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية برئاسة القنصل بافيل كيديسوك، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

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وتضمن الحفل تابلوهات من أشهر رقصات الباليه العالمية شاركت فيه أكثر من 160طالبة، من إخراج يكترينا لوجينوفا، بحضور بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية ولفيف من أعضاء السلك القنصلي الروسي والشخصيات العامة والإعلاميين بالإسكندرية.

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وفي ختام الحفل وجهت الدكتورة هدى حسني مدير أوبرا الإسكندرية، الشكر للبيت الروسي بالإسكندرية والقائمين عليه، وقدمت تكريما باسم دار الأوبرا المصرية للسيد بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية، للتعاون المثمر والمستمر بين دار أوبرا الإسكندرية والبيت الروسي خلال الفترات السابقة.

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وأعرب “كيديسوك" عن بالغ سعادته بتكريم الليلة، مشيدًا بدور الأوبرا المصرية و بالعروض الفنية المتميزة والمتنوعة التي تقدمها دار الأوبرا المصرية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، والتي تنال إعجاب واستحسان الجالية الروسية بمدينة الثغر، والذين يحرصون دائما على حضورها.

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 وأشار مدير المركز الروسي إلى أهمية العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا، والتي تحمل مضمون ثرى وتاريخى، مؤكدًا أن هناك روابط وطيدة تجمع بين القاهرة وموسكو  من خلال الفعاليات التبادلية التي أظهرت أهمية دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات، وأكد علي أن  التعاون الثقافي المتبادل يعد نشاطا متميزا يضيف إلى رصيد البلدين.

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وكان قد عقد المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "البيت الروسي"، مساء الخميس، لقاء المائدة المستديرة برئاسة القنصل "بافيل كيديسيوك" مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وذلك حول موضوع "روسيا-إفريقيا: الواقع المعاصر"، والذي أكد على أن تاريخ التعاون بين روسيا ومصر كبير، فهى من أهم الدول الأفريقية، وتربطهم علاقات عميقة بين الجانبين.

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