الرابعة على التوالى.. الأهلي يهزم الترجى ويتأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما كرر الانتصار على الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب برباعية نظيفة، بعد الانتصار في لقاء الإياب بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 22.

ويلتقي الأهلي مع المتأهل من مواجهة صن داونز والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يتأهل فيها الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أحداث الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بحذر دفاعي بعض الشيء في الوقت الذي سيطر فيه الترجي على الكرة في بعض الأحيان في محاولة للهجوم.

وشهدت الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق طريق أنيس البدري لكن حكم المباراة احتسب مخالفة لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة الخامسة تسلل على محمود كهربا مهاجم الأهلي الذي سدد كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في العارضة بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

وحاول الأهلي السيطرة على الكرة بعد ذلك وسط محاولات من أجل تسجيل الهدف الأول.

وجاء الهدف الأول لصالح المارد الأحمر في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى حسين الشحات المنطلق الذي استغل خروج حارس الترجي ليضعها في المرمى.

مطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء لصالح بيرسي تاو لكن حكم المباراة أمر باستنئاف اللعب.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي عن طريق أنيسي البدري من الطرف الأيمن شتتها محمد هاني بصعوبة.

في الدقيقة 37 تصويبة من ياسين مرياح مدافع الترجي من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بحائط الصد.

في الدقيقة 43 حصل علي معلول على بطاقة صفراء بعد إعاقته للاعب محمد بن علي.

أحداث الشوط الثاني

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة بحثا عن هدف ثان.

وشهدت الدقيقة 53 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي عن طريق أنيس البدري على رأس محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 65 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي من ركلة ركنية على رأس محمد بن رمضان الذي سدد كرى تصدى لها حارس الأهلي بثبات.

وأنقذ محمد توجاي فرصة هدف لصالح الأهلي في الدقيقة 67 بعد انفراد تام من حسين الشحات الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي أبعدها مدافع الترجي ببراعة قبل أن تدخل الشباك.

في الدقيقة 87 تصويبة بعيدة المدى من ياسر إبراهيم من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 88 تمريرات رائعة بين لاعبي الأهلي لتصل الكرة إلى أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.