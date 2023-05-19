مدحت العدل: لن أترشح لمجلس إدارة الزمالك لسوء المناخ العام حالياً

قال السيناريست الكبير مدحت العدل، إنه يعشق نادي الزمالك، منذ أن كان عمره لا يتجاوز الـ5 أعوام، معبراً: "فيه خليل في منظومة اتحاد الكرة، ولازم يكون فيه عدالة بين الأندية وكلامي ليس على الأهلي ولكن يجب أن تطبق العدالة على الأهلي والزمالك وباقي الأندية دون تفرقة".

تشجيع الزمالك

وأكد مدحت العدل، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحل الأسهل في إلقاء لوم خسارة المباريات في مصر يكون على المدرب، قائلاً: "مش فاهم يعني إيه أجيب مدرب 3 ماتشات وأمشيه علشان خسرنا، وفيه مدربين عالميين ظلوا سنوات مع الأندية دون الحصول على بطولة واحدة في البداية، الجوهري له قيمة عالية جداً ولما خسر مباراة ودية مع اليونان مشيناه وهذا أمر خاطئ للغاية".

الترشح لمجلس إدارة الزمالك

وتابع: "لن أترشح لمجلس إدارة الزمالك؛ لسوء المناخ العام حالياً، الذي لا يشجع على النجاح، ما يحدث في المناخ الرياضي في مصر الآن غير مبشر".